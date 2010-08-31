Эксперт: наибольшей экономии можно добиться, распустив Киевсовет

Главный координатор гражданской кампании "Форум спасения Киева" Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает, что отказ от райсоветов в Киеве является таким же алогичным, как и ликвидация Верховной Рады.

Такое мнение В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ высказал в комментарии УНИАН в связи с попыткой властей ликвидировать районные советы в столице.

"Поскольку некоторые деятели горсовета, в частности, глава депутатской фракции Партии регионов Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО, член фракции "Блок Виталия Кличко" Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ, член фракции "Блок Леонида Черновецкого" Виктор ГРИНЮК и другие, кто голосовал за ликвидацию советов, считают их рудиментом советской системы, то, по их логике, следует также распустить Киевсовет, Верховную Раду и ликвидировать любые выборные должности по всей стране", – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Лидер ФСК подчеркнул, что такой подход нарушает демократический принцип выборности органов власти. "Тогда мы строго вернёмся к монархической форме правления, единоличной власти монарха, императора Украины. Далеко мы уйдём с такими идеями?", – поинтересовался он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ убеждён, что любые обоснования необходимости ликвидации райсоветов являются "омерзительными и безответственными". "Если депутаты Киевсовета ратуют за уничтожение райсоветов, я им рекомендую начать экономию с себя, потому что большего позора и глумления, чем этот орган, ни одна структура в Киеве горожанам не приносит", – пояснил лидер ФСК.

По его мнению, депутатам Киевсовета следовало бы проголосовать за самороспуск, а после этого Верховная Рада должна и вовсе ликвидировать этот орган. "В Киевсовете мотивируют ликвидацию районных советов в столице необходимостью экономии бюджетных средств. Но на содержание райсоветов требуется около 70 млн. грн., в то время как на содержание Киевского горсовета нужно гораздо больше, здесь речь идёт о сотнях миллионов гривен. Соответственно, в случае его ликвидации будет достигнута существенная экономия средств, которой так добиваются некоторые депутаты", – считает он.

При этом В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что именно из Киевсовета исходят решения о незаконных землеотводах, застройке дворов, детских и спортивных площадок. "С их "лёгкой" руки уничтожаются парки, скверы, леса. Оттуда же идёт незаконная приватизация имущества, которое ещё осталось в коммунальной собственности города. Там же разворовываются бюджетные средства", – пояснил лидер общественной организации.

"Так что если содержание Киевсовета действительно затратно для государства, то лучший способ в этой ситуации – просто ликвидировать орган как таковой", – резюмировал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2010 года Киевский городской совет по решению 65 депутатов обратился в Верховную Раду Украины с просьбой внести изменения в Закон"О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно ликвидации районных советов.

На сегодняшний день некоторые города в Украине отказались от функционирования районных советов. Так, 19 ноября 2009 года Черкасский городской совет принял решение № 5-226 "О несоздании районных в городе Черкассы советов". Однако 25 мая 2010 года Сосновский районный суд г. Черкассы отменил это решение, признав его противоправным.

25 ноября 2009 года Харьковский городской совет принял решение о том, что районные советы города не будут больше создаваться после истечения срока полномочий действующих депутатских составов. Ликвидацию райсоветов в Харькове поддержали 80 депутатов, "против" проголосовали 9 депутатов.

27 июля 2010 года в Мариуполе был ликвидирован последний в городе Ильичёвский районный совет, хотя согласно законодательству районные советы не могут быть расформированы позже, чем за шесть месяцев до местных выборов.