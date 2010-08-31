Колесников рассказал, какому бизнесу светят налоговые каникулы

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что правительство планирует освободить ресторанный бизнес от уплаты налога на прибыль на 5 лет для активизации его развития в рамках подготовки Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил в интервью "Газете по-киевски" (№ 162 от 31 августа 2010 года).

"Это относится ко всем ресторанам и кафе Киевской, Харьковской, Донецкой и Львовской областей. Кроме того, и к ресторанному бизнесу может быть применена нулевая ставка налога на прибыль. В течение 5 лет все точки общепита в стране будут освобождены от этого обязательного платежа", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, в настоящее время также обсуждается возможность бесплатного размещения во всех печатных и электронных каталогах правительства данных о ресторанах и кафе, которые станут принимать платежные карточки (хотя бы Visa и MasterCard) и сделают меню на английском языке.

Вице-премьер напомнил, что в настоящее время в соответствии с законодательством гостиничный бизнес уже освобожден от уплаты налога на прибыль. "В Украине не хватает гостиниц. Более того, мы работаем над дополнительной финансовой мотивацией. Чтобы владельцы отелей возводили новые гостиницы, повышали классность своих заведений, мы готовы возмещать процентную ставку за использование кредитов, взятых на модернизацию. В октябре-ноябре будет принят новый закон, который адаптирует понятие звездности гостиниц к мировым стандартам", - сообщил он.