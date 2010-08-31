Руководителей областных ТРК заставляют вступать в Партию регионов?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявил, что руководителей областных телерадиокомпаний заставляют вступать в Партию регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом вице-спикер сказал в эфире телеканала.

«У нас незаконно снимаются руководители областных телерадиокомпаний, их сейчас заставляют всех вступать в Партию регионов, уже несколько руководителей вступили...», - заметил Н.ТОМЕНКО.

Он считает, что новая президентская команда сейчас, в начале выборов в местные советы, начнет персональную работу с владельцами каналов, и в случае, если они будут вести «правильную» редакционную политику, им дадут небольшое количество частот.

«Они что в Нацсовете принимают решение?.. Им дадут «пустограку», где будет написано сколько кому дать» - сказал Н.ТОМЕНКО.

«Члены Партии регионов говорят о том, что они не влияют (на информационную политику), депутаты не влияют, никто не влияет. Фактически один человек влияет на то, какая будет информационная политика в стране. Не надо иллюзий. Не влияет ни Гостелерадио, ни Нацсовет. Сегодня все конституционные органы власти, которые занимаются информационной политикой, ни на что не влияют. Есть несколько людей, которые как бы на досуге, - кто-то занимается СБУ, кто-то еще чем-то - и они на досуге, вечером собирают людей и говорят, как это все решать» - сказал Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО также считает, что напряжение внутри властной команды растет.

«Конфликтность внутри власти есть. Она не сегодня-завтра может прорвать. Очень много людей, особенно, которые остались вне сферы принятия решений, неудовлетворены. Одна из очень серьезных проблем, которую допустила сегодняшняя власть, - это то, что они даже своей региональной элитой пренебрегли», - отметил он.

Комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Германии о соблюдении властью демократических стандартов, Н.ТОМЕНКО заметил: «Есть большой позитив, что ЯНУКОВИЧ умеет читать, в принципе, и читает, что ему пишут. Чтобы еще мы жили по-написанному, мы бы идеальной страной были».