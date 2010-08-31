Яценюк уже грозит карами за сотрудничество со властью
08:23, 31 августа 2010Политика
1432 0
Его политсиле светят чистки?
В местных советах депутаты "Фронта перемен" не будут объединяться в большинство с Партией регионов.
Об этом заявил лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк в эфире ICTV.
"Я публично заявляю. И это было принято решением бюро партии", - уточнил он.
"Партия находится в оппозиции. Любая коалиция с сегодняшней действующей властью означает исключение из рядов членов партии", - заявил Яценюк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter