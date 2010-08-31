Яценюк уже грозит карами за сотрудничество со властью

08:23, 31 августа 2010
Политика
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Его политсиле светят чистки?

В местных советах депутаты "Фронта перемен" не будут объединяться в большинство с Партией регионов.

Об этом заявил лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк в эфире ICTV.

"Я публично заявляю. И это было принято решением бюро партии", - уточнил он.

"Партия находится в оппозиции. Любая коалиция с сегодняшней действующей властью означает исключение из рядов членов партии", - заявил Яценюк.

Украинская правда

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