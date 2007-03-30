Чорновил: мы стопроцентно покоримся только в одном случае...

Народный депутат Украины из фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ убежден на 99 процентов, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет указ о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ сообщил в четверг во время вечернего прямого эфира Ивано-Франковского FM-радио “Западный полюс”, отвечая на вопрос о действиях его партии в случае появления такого указа. “Мы будем жить по Конституции. – отметил народный депутат. – Если Президент объявит о роспуске парламента на основе норм, которые есть в Конституции Украины, мы стопроцентно покоримся и будем готовиться к новым выборам. Но это может быть только в том случае, если распадется действующая коалиция и из нее выйдет хотя бы одна фракция”. По его словам, сегодня “есть 238 человек в той части, которые образованы фракциями и как этого требует именно ЮЩЕНКО.”. “Если Президент объявит неконституционный указ о роспуске парламента, с нарушением все норм Конституции, в таком случае я настаиваю, что должно быть срочное представление в Конституционный Суд относительно этого указа на конституционность”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ. Он добавил: “Я вам гарантирую, любой Конституционный Суд в любом составе признает неконституционным такой указ. Мы вынуждены оценивать Президента как нарушителя Конституции. Я не хочу, чтобы это произошло. Но в таком случае начнется процедура импичмента Президента и она может быть завершена”.

“Но я вам на сто, нет на 99 процентов гарантирую, что Президент не напишет антиконституционного указа”, - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ. В то же время он признал, что “и нам надо быть немного толерантнее и понимать, что Президент сегодня в затруднительном положении”. “У него (Президента – УНИАН) в результате изменений в Конституцию, как-то он это прозевал, подзабыл за прошедших два года, что у него действительно уменьшились полномочия, уменьшился объем власти”, - отметил Т.ЧОРНОВИЛ, добавив, что глава государства “очень робко относится к любым действиям, которые направлены где-то против него. Даже, если прямо против него не несут какой-то прямой угрозы. И поэтому необходимо больше толерантности. Нам этому еще надо научиться”.