В ВР не поняли идею Азарова: что, будут отдавать борзыми?

Верховная Рада Украины вернула Кабинету министров Украины на доработку проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 406 народных депутатов Украины.

Данным законопроектом предусмотрено, что компенсация гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений проводится в денежной форме за счет средств государственного бюджета Украины начиная с 1997 года и в других формах в соответствии с законодательством.

Также предусматривается, что в пределах одного бюджетного года проводится выплата компенсации гражданину только по одному счету.

Кроме того, запланировано, что компенсационные выплаты в пределах одного бюджетного года проводятся гражданам равновеликими суммами в пределах остатка проиндексированного вклада по одному счету владельца.

Законопроект предусматривает, что в случае смерти вкладчика наследники или другие лица, представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или общественных организаций, которые взяли на себя организацию похорон, могут при условии предъявления сберегательной книжки вкладчика или страхового свидетельства и свидетельства о смерти получить в учреждениях Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха по месту нахождения вклада или страхового взноса часть проиндексированного вклада или страхового взноса для организации похорон и проведения необходимых в соответствии с национальными традициями поминально-ритуальных мероприятий, сумма которых определяется Кабинетом министров.

Заключительными положениями законопроекта предусмотрено, что правительство при участии Ощадного банка Украины и учреждений бывшего Укргосстраха должно определить до 1 января 2011 года порядок составления и функционирования информационно-аналитической системы “Реестр страхователей и застрахованных лиц.

Также правительство должно обеспечить до 1 июня 2011 года функционирование информационно-аналитической системы “Реестр страхователей и застрахованных лиц” и определить порядок передачи реестра страхователей и застрахованных лиц в учреждения Ощадного банка Украины, урегулировать вместе с учреждениями бывшего Укргосстраха вопрос о дальнейшем обслуживании проведение выплат компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений гражданам Украины.

Народный депутат Станислав АРЖЕВИТИН (фракция НУ-НС) на заседании парламента подверг острой критике данный законопроект. Он отметил, что документ отменяет индексацию вкладов в связи с инфляционными процессами.

Он также назвал странной позицию правительства относительно выплаты сбережений не только в денежной форме. “Это что, будут отдавать борзыми?”, - спросил С.АРЖЕВИТИН.

По его словам, неприемлемым является и предложение о том, что в пределах одного бюджетного года проводится выплата компенсации гражданину только по одному счету. Он отметил, что возникает вопрос, кто будет определять, по какому именно счету будет компенсация.

Как сказал С.АРЖЕВИТИН, законопроектом предусмотрено создание Ощадным банком Украины и правопреемниками бывшего Укргосстраха Информационно-аналитической системы «Реестр вкладчиков сбережений граждан» и «Реестр страхователей и застрахованных лиц». По его словам, это свидетельствует о том, что власть хочет иметь обновленную базу данных об избирателях с обновленными адресами для использования их во время избирательных кампаний.

Данный законопроект критиковали и представители фракции Партии регионов, в частности, Ярослав СУХОЙ и Александр СТОЯН. Они предложили документ или отклонить, или отправить на повторное первое чтение.

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил о необходимости отклонения данного законопроекта.