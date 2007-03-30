Герман считает, что будут проводиться ”квадратные столы”

Советник премьер-министра Анна Герман в эфире "5 канала" призвала Президента Украины воздержаться от радикальных действий и не подписывать Указ о роспуске парламента.

Она также сообщила что обсудить путь выхода из политического кризиса Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Александр Мороз вместе смогут только в понедельник - поскольку спикер не успевает вернуться из поездки в Китай.

В то же время постоянный представитель Президента в Верховной Раде Роман Зварич заявляет что сегодняшние консультации с лидерами фракций парламента, которые инициирует Виктор Ющенко, - последние.

Анна Герман в частности отметила: "Если пренебрежет Конституцией Президент и пойдет на неконституционный роспуск парламента, значит это будет означать, что он пошел на государственный переворот и он, соответственно, должен будет ответить за это перед законом. Если Президент и в этот раз не будет считаться с половиной Украины, с нашими избирателями, значит может произойти в Украине страшный сценарий!"

На реплику Романа Зварича, что "уже никаких "круглых столов" не будет" Анна Герман отозвалась: "Значит будут квадратные!"

Роман Зварич подытожил: "Не будет круглого, квадратного, овального - никакого не будет. Я думаю, что Президент очень четко выразил свою позицию в обращении по случаю годовщины парламенських выборов".