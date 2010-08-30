В планах у Януковича и Меркель - рабочий ланч и пресс-конференция

Украинская делегация во главе с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ прибыла с однодневным официальным визитом в Федеративную Республику Германия.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита начинается церемония встречи Президента Украины и Федерального канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ.

В составе украинской официальной делегации в Берлин прибыли глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ, заместитель главы АП Андрей ГОНЧАРУК.

Члены официальной делегации примут участие в рабочем ланче, после завершения которого В.ЯНУКОВИЧ и А.МЕРКЕЛЬ проведут пресс-конференцию для украинских и немецких СМИ.

Возле резиденции Федерального канцлера ФРГ почетный караул Бундесвера встречает Президента Украины.

Перед входом в здание резиденции установлены государственные флаги Украины, Германии и Европейского Союза.