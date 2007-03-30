В Нашей Украине назвали главного конкурента Ющенко

Наиболее вероятная кандидатура на должность главы партии "Наша Украина" - Вячеслав Кириленко. Об этом сообщил в вечернем эфире телеканала "1+1" член политсовета партии "Наша Украина" Игорь Жданов.

По его словам, региональные организации в основном выдвигали 2 кандидатуры: почетного главы партии, Президента Украины Виктора Ющенко и лидера фракции "Наша Украина" в парламенте В. Кириленко. И. Жданов отметил, что если В. Ющенко согласится на такую должность, большинство, безусловно, поддержит его кандидатуру. Также член политсовета партии сообщил, что, по его информации, Президент будет на съезде "Нашей Украины" 31 марта.

По словам И. Жданова, на заседании политсовета обращение партии к главе государства относительно роспуска парламента было принято за основу и будет вынесено на обсуждение на съезде. Он сообщил, что мнения членов политсовета по данному вопросу разделились, тем не менее, И.Жданов уверен, что к расколу партии это не приведет. "Думаю, что мы найдем возможность консолидироваться в такой непростой период", - отметил он. И. Жданов уточнил, что остальные дискуссии по поводу обращения развернулись вокруг вопроса, есть ли конституционные основания для роспуска парламента.

Напомним, вчера Президент Украины В. Ющенко заявил, что вопрос о том, кто возглавит партию "Народный Союз "Наша Украина" будет решаться только коллегиально на съезде представителей этой политической силы.

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