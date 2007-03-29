Сторонники Бродского в Блоке Тимошенко не поддерживают досрочные выборы

Члены фракции Блока Юлии Тимошенко от Партии вольных демократов не поддерживают идею проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе лидера Партии вольных демократов Михаила БРОДСКОГО, в частности народный депутат Алексей ДАНИЛОВ «категорически не приемлет» идею досрочных парламентских выборов и отказывается ставить свою подпись под обращением к Президенту Украины с требованием распустить действующую Верховную Раду и назначить новые выборы в парламент. Такое обращение к главе государства инициировала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которая предложила всем народным избранникам, входящим в оппозиционные парламентские фракции, подписаться под письмом. «Я могу поставить автограф лишь под предложением о досрочных президентских выборах», – заявил А.ДАНИЛОВ.

Попытки распустить парламент и провести досрочные выборы, по мнению А.ДАНИЛОВА, лишь усугубят политический кризис в стране и подогреют назревающий конфликт в обществе.

Также против этой инициативы Ю.ТИМОШЕНКО высказался другой член Партии вольных демократов Сергей ПОТИМКОВ. По его мнению, влиять на власть, ее решения «можно и нужно и без досрочных выборов».