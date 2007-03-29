Где и когда соберется антикризисная коалиция в случае роспуска парламента

В случае инициирования Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО консультаций относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины на пленарное заседание парламент соберется безотлагательно, без созыва, с целью обеспечения конституционного правопорядка в Украине.

Как сообщает пресс-служба ВР Украины, об этом заявил первый заместитель председателя парламента Адам МАРТЫНЮК во время собрания народных депутатов Украины, которое проходило в четверг, 29 марта, ссылаясь на положения Постановления ВР Украины «О проведении специального пленарного заседания Верховной Рады Украины» (№25-V от 24 июля 2006 г.).

Он также напомнил, что в случае, предусмотренном п.1 этого Постановления, председатель Верховной Рады безотлагательно информирует народных депутатов Украины о времени и месте проведения пленарного заседания.

«Если Президент будет инициировать консультации руководства Верховной Рады Украины и руководителей фракций в соответствии со ст. 90 Конституции о досрочном прекращении полномочий, то мы с вами соберемся без каких-либо дополнительных решений на внеочередное заседание Верховной Рады Украины», - отметил А.МАРТЫНЮК.

В то же время он отметил, что, «поскольку на ближайшие дни нет предложений собраться на предмет досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, то, соответственно, нет и необходимости проводить такие пленарные заседания».