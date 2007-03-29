Партия регионов нанимает молодежь для поездки в Киев

В Херсоне представители Партии регионов нанимают молодежь местных вузов для поездки на Киев.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь областной организации НСНУ Владимир КОСЮК, в штаб НСНУ сегодня обратились двое студентов Херсонского национального университета и заявили, что неизвестные люди, которые представились работниками штаба Партии регионов, в здании университета предложили им поехать на ближайшие 5 дней в столицу.

Как сообщил В.КОСЮК, по словам студентов, вербовщики предложили им по 150 грн. за сутки пребывания в Киеве. Пребывание в Киеве предусматривается не менее 5 дней, а может и больше. Питание и проживание было обещано студентам за счет партии. Причем, отметил В.КОСЮК, им сразу сказали, что “условия проживания будут нормальные – не в палатках”. Когда выезд – пока неизвестно, но в субботу утром необходимо быть уже в столице, рассказал В.КОСЮК.

Ребят также предупредили, что в случае согласия им нужно подойти с паспортами по двум адресам в Херсоне и записаться.

По словам В.КОСЮКА, “адреса, которые назвали студенты, нам хорошо известны: один – штаб областной ПР, второй – ветеранская организация, которая активно сотрудничает с ПР – Фонд социальных гарантий военнослужащих запаса”. Кроме того, он сказал, что по данным НСНУ, бессменным лидером последней организации уже не один год является председатель областной организации ПР и председатель областного совета Владимир ДЕМЁХИН.

Пресс-секретарь областной организации НСНУ также сообщил, что студенты принесли в штаб НСНУ аудиозапись беседы, которую они сделали при помощи диктофона, и готовы подтвердить свои слова в суде. По словам студентов, наниматели предлагали ехать в Киев многим в университете, и никто им в этом не препятствовал.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из представителей областной организации ПР, который пожелал остаться неназванным, автобусы на Киев действительно готовятся, но сколько их будет - неизвестно. По его словам, это зависит от количества людей, которые поедут. Возможно, на боках автобусов будет написано «Антимайдан», сказал он.