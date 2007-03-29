Леонид Кучма не будет участвовать в акциях протеста

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что в настоящее время нет никаких юридических оснований для роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

По мнению Л.КУЧМЫ, никакого кризиса в стране нет. По его словам, в соответствии с Конституцией в ВР было сформировано большинство, которое затем сформировало правительство, ответственное за ситуацию в государстве.

По словам бывшего Президента, кому-то это не нравится, у кого-то свои планы. «Никаких юридических оснований для проведения досрочных парламентских выборов нет», - сказал Л.КУЧМА.

Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли сегодня повторение Майдана, Л.КУЧМА высказал мнение, что сегодня в стране сложилась совсем другая ситуация. Он напомнил, что в 2004 году парламент принял решение о том, что выборы Президента были фальсифицированы. Сегодня же, по его словам, ситуация другая. Нормально развивается экономика, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА не влияет на рыночные экономические процессы.

Л.КУЧМА подчеркнул, что акции протеста не принесут пользы стране. Он отметил, что в таком случае иностранные инвесторы не будут уверены в стабильности развития Украины и не захотят вкладывать средства в нашу экономику.

Отвечая на вопрос журналистов, отважится ли Президент на роспуск парламента, Л.КУЧМА высказал мнение, что не верит в существование проекта указа главы государства о роспуске парламента. Он еще раз отметил, что у Президента нет для этого оснований. «Это будет антиконституционно», - сказал Л.КУЧМА. Он добавил, что перед этим Президент должен серьезно подумать, а также посоветоваться с Верховной Радой и Кабинетом министров.

По словам Л.КУЧМЫ, Президент должен понимать, что это не выгодно ни ему, ни стране.