Мартынюк не хочет писать письмо турецкому султану

Верховная Рада Украины досрочно прекратит полномочия тех местных советов, которые принимают антиконституционные решения об обращении к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО относительно роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время общего собрания народных депутатов заявил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, комментируя намерения ряда местных советов направить в Секретариат Президента свои решения с призывом досрочно распустить парламент.

«Если хотят, пускай пишут», - сказал А.МАРТЫНЮК. При этом он процитировал норму Конституции Украины, согласно которой органы местного самоуправления не имеют права принимать решения о роспуске Верховной Рады. А.МАРТЫНЮК также отметил, что согласно 85-й статье Конституции к полномочиям Верховной Рады относятся назначения очередных и внеочередных выборов в органы местного самоуправления.

«Если некоторые советы будут выходить за рамки своих конституционных полномочий, то Верховная Рада примет на основе своих конституционных полномочий решение о досрочном прекращении полномочий тех советов, которые принимают антиконституционные решения. Если они этого хотят, то могут дождаться», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Подытоживая предложения депутатов, звучавшие во время общего собрания, А.МАРТЫНЮК отметил, что коалиция не может вводить мораторий на вхождение в коалицию новых народных депутатов. Он отметил, что для этого необходимо изменить регламент работы всей коалиции. Кроме того, он отметил, что для коалиции «не самоцель достичь численности в 300 народных депутатов».

А.МАРТЫНЮК также считает неуместным писать ответ Президенту Украины на его обращение к Верховной Раде относительно принципов формирования коалиции, поскольку, по его словам, это «будет ответ турецкому султану».

А.МАРТЫНЮК также отметил, что не видит необходимости в создании комиссии Верховной Рады и Кабинета Министров для предотвращения совершения государственного переворота. «Не нужно никаких антиконституционных комитетов», - сказал он. При этом первый заместитель председателя Верховной Рады призвал членов коалиции действовать исключительно в рамках Конституции и законов.