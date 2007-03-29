Зварич не разбрасывался бы импичментами как дешевой монетой

Импичмент Президенту Украины может быть объявлен, если в его действиях будет установлен состав преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ.

“Импичмент проводится исключительно в том случае, если установлен состав преступления в действиях Президента", - отметил он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, в соответствии с Конституцией, факт совершения преступления Президентом может установить только Верховный Суд. Р.ЗВАРИЧ отметил, что для этого необходимо, чтобы Верховная Рада обвинила Президента в совершении преступления.

Он подчеркнул, что в любом другом случае использовать импичмент по политическим соображениям является нонсенсом.

“Я бы легкомысленно не относился к этому понятию и не разбрасывался бы им, как дешевой монетой", - сказал Р.ЗВАРИЧ.