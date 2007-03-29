Ющенко пережил болезненные удары и открыл двери

17:32, 29 марта 2007
Политика
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Президент прогнозирует радикальное обновление

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что съезд «Народного Союза Наша Украина» радикально обновит партию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Луганске.

В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что съезд 31 марта пройдет в хорошей атмосфере. Он подчеркнул, что процессы, которые происходили в партии в последнее время, были чрезвычайно болезненными, потому что удары, которые получила партия, в том числе и по дискредитации ключевых фигур, имели негативные последствия. «Это была кампания, направленная на девальвацию демократических сил, и ставила целью не усиление демократии, а наоборот», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как отметил Президент, прошло время, «мы открыли двери, кто хотел выйти - вышли, кто хотел продемонстрировать другую позицию, он ее продемонстрировал, провели по всей Украине, во всех партийных организациях отчетно-выборные конференции”. “Вы увидите радикальное обновление партии», - пообещал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодняшние переговоры в демократическом кругу дают основания говорить, что участники этих переговоров будут корректно относиться к своим партнерам, и не будет повторения прошлого, как было несколько лет назад.

В.ЮЩЕНКО считает, что “Народный Союз Наша Украина” с честью прошел это испытание.

Говоря о выборах председателя партии, В.ЮЩЕНКО заверил, что они будут проходить демократически - прямыми выборами на съезде. Он заверил, что не будет навязывать съезду никакой кандидатуры. “Я не буду тем почетным председателем партии, который идет на съезд и держит в портфеле кандидатуру, которую съезду навяжут», - сказал Президент, отметив необходимость коллективной ответственности членов партии за того, кого они избирают.

В то же время, В.ЮЩЕНКО так и не сказал, возглавит ли он НСНУ.

 

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