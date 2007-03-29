Мартынюк обвиняет Нашу Украину в давлении на Ющенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК обвиняет партию “Наша Украина” в давлении на Президента Виктора ЮЩЕНКО в вопросе роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на общем собрании депутатов в ВР.

Как доказательство А.МАРТЫНЮК зачитал телефонограмму руководства НСНУ к руководителям региональных организаций партии. В частности, в этой телефонограмме указывается, что руководители региональных организаций НСНУ должны обеспечить подачу исковых заявлений в суды гражданами Украины относительно бездеятельности Президента Украины по вопросу роспуска парламента.

Кроме того, по словам А.МАРТЫНЮКА, до 30 марта НСНУ должен обеспечить принятие решений местных советов с требованием к Президенту Украины распустить ВР.

Также в телефонограмме указывается, что такие решения местных советов должны быть направленные в Секретариат Президента.

Согласно телефонограмме, в Секретариат Президента также должны поступить телеграммы от членов НСНУ с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

А.МАРТЫНЮК также зачитал образцы таких телеграмм, исковых заявлений и решений городских советов.

При этом А.МАРТЫНЮК в очередной раз отметил, что у Президента нет никаких оснований для роспуска ВР. Он выразил надежду, что В.ЮЩЕНКО принимая любые решения будет руководствоваться исключительно Конституцией Украины.

А.МАРТЫНЮК также напомнил, что согласно ст. 90 Конституции Украины до принятия решения о роспуске ВР Президент должен провести по этому вопросу консультации с председателем ВР, лидерами депутатских фракций. “На нынешний момент таких консультаций не было, и обращение Президента к руководству Верховной Рады также не было”, - сказал он.

В связи с этим, считает А.МАРТЫНЮК, не может быть указа о роспуске Верховной Рады.

При этом он зачитал проект указа о роспуске ВР, который был обнародован рядом СМИ и якобы подготовленный председателем Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ.