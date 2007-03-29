Коалиция собирает подписи депутатов на чистом листе бумаги

Представители фракций, которые входят в антикризисную коалицию, проводят регистрацию в кулуарах Верховной Рады для проведения общего собрания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом депутаты ставят свои подписи не на каком-то конкретном бланке, а на обычных белых бумажках. В частности, коалицианты лично пишут свою фамилию, имя и отчество, указывают номер своего депутатского удостоверения и расписываются.

Отвечая на вопрос журналистов, почему регистрация проводится на обычных бумажках, большинство представителей коалиции отмечает, что это обычная формальность.

В то же время, источник во фракции Партии регионов сообщил, что подписи собираются для проведения внеочередного пленарного заседания.

Вместе с тем, заместитель Председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ сообщил, что депутаты «собирают подписи под законопроектом, который не позволит Президенту Украины распустить Верховную Раду». При этом он не уточнил, какие именно нормы содержатся в данном документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, на 16.00 в Верховной Раде запланировано собрание народных депутатов. Как отметил первый заместитель Председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК сегодня в 16.00 состоится «не собрание коалиции, а собрание народных депутатов Украины».

При этом он не исключил, что в ходе сегодняшнего собрания народных депутатов будет рассматриваться вопрос о целесообразности проведения внепланового заседания Верховной Рады.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, согласились ли оппозиционные фракции парламента принять участие в собрании народных депутатов, А.МАРТЫНЮК сказал: «меня это не интересует».