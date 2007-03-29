Третьяков уверен, что на Майдане будут все лидеры оппозиции

Народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина» Александр ТРЕТЬЯКОВ уверен, что на совместном митинге оппозиции 31 марта в Киеве соберутся все лидеры объединенной оппозиции.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», А.ТРЕТЬЯКОВ также выразил убеждение, что в субботу митинг объединенной оппозиции «Геть зРаду!» пройдет мирным путем и на него соберутся все, кому не безразлично будущее Украины.