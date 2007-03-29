Верховная Рада сегодня будет решать, как жить дальше

Первый вице-спикер Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК отмечает, что сегодня в 16.00 состоится «не собрание коалиции, а собрание народных депутатов Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам. А.МАРТЫНЮК отметил, что это собрание не является плановым. «Мы не предусматривали проводить такое собрание, но происходящее на улице, и информация, которая доходит к нам официально, требует того, чтобы народные депутаты посоветовались и приняли решение, как действовать дальше», - сказал он.

По словам А.МАРТЫНЮКА, если в ближайшее время не будет найдено решение за «круглым столом» о том, как действовать дальше, на улицы могут выйти большие массы людей «с обеих сторон».

«Мы должны посоветоваться, что Верховная Рада должна сделать, чтобы все это было мирно. Я не хотел бы, чтобы в нашем обществе было противостояние, которое может привести к нежелательным результатам», - добавил он.

А.МАРТЫНЮК также не исключил, что в ходе сегодняшнего собрания народных депутатов будет рассматриваться вопрос о целесообразности проведения внепланового заседания Верховной Рады. «На данный момент я не вижу необходимости созывать внеочередное заседание Верховной Рады», - сказал А.МАРТЫНЮК. В то же время, он не исключил, что будет принято решение провести такое заседание в ближайшее время, «если этого будет требовать ситуация».

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, согласились ли оппозиционные фракции парламента принять участие в собрании народных депутатов, А.МАРТЫНЮК сказал: «меня это не интересует». «Придут или не приду – это их право. Это собрание, а не сессионное заседание, где нужно, минимум, 226 голосов для принятия того или другого решения», - добавил он. При этом он отметил, что на сегодняшнем собрании может быть принято какое-то решение, но это будет решение не Верховной Рады, а самих депутатов.

По его словам, если возникнет необходимость принять это решение как решение Верховной Рады, тогда будет принято решение о проведении внеочередного пленарного заседания. «Но я не думаю, что нужно было бы его проводить», - добавил он.