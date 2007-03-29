Мартынюк заявляет, что Ющенко повторяет глупости

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК уверен, что досрочных парламентских выборов в Украине «не будет точно».

Об этом он заявил в своем сегодняшнем интервью газете «Известия в Украине» (№57 от 29.03.2007г.).

В частности, рассуждая о юридической стороне вопроса относительно возможного роспуска Верховной Рады, А.МАРТЫНЮК заявил: «Я слушаю заявления главы государства на этот счет и понимаю, что его подводят его же собственные юристы, которые пытаются повернуть ситуацию так, как им хочется. А Президент потом эти глупости публично повторяет».

Отвечая на вопрос о том, сколько еще будет депутатов, которые перейдут из оппозиции в коалицию, А.МАРТЫНЮК сказал: «Много».

Он также косвенно подтвердил не раз озвучиваемую представителями оппозиции информацию, что переход в коалицию отдельные народные депутаты совершают за деньги. «Сейчас некоторые народные избранники не скрывают, сколько они платили за места в списках. Один из них даже сетовал, что ему пришлось выложить 5 миллионов за 70-е место! Так сколько же платят за 20-е или 30-е? Кстати, не хочу никого обвинять, но, возможно, переходя из оппозиции в коалицию, некоторые депутаты пытаются компенсировать то, что потратили на выборах», - сказал, в частности, А.МАРТЫНЮК.