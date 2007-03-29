Люди Витренко предупреждают Януковича: ”за базар ответишь”

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ на Харцызском трубном заводе осмотрел введенную в эксплуатацию новую линию по производству труб большого диаметра.

Как передает корреспондент УНИАН, перед заводом В.ЯНУКОВИЧА встречали несколько десятков представителей Прогрессивной социалистической партии Украины и Партии регионов. Представители ПСПУ держали транспаранты: «НАТО – нет!», «Янукович, Донбасу за базар ответишь».

Сегодня утром в ходе рабочей поездки в Донецкую область премьер-министр принял участие в короткой церемонии богослужения в Свято-Георгиевском соборе (Макеевка, Донецкая область).

В ходе рабочей поездки премьер-министра сопровождают вице-премьер-министр Владимир РЫБАК, министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, председатель Государственного комитета Украины по водному хозяйству Василий СТАШУК и другие.