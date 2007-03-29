Катеринчук: коалиция готовит автобусы с провокаторами

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК опровергает заявления представителей коалиции о якобы распоряжении Секретариата Президента собрать 31 марта в Киеве криминальных лиц с целью организации беспорядков и давления на власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил, комментируя заявление заместителя руководителя фракции Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА.

“Абсурдные заявления ЧЕЧЕТОВА о том, что Секретариат Президента собирает на субботнюю акцию объединенной оппозиции "криминальных молодчиков" с целью организации беспорядков свидетельствуют лишь о подготовке провокаций со стороны “антикризисников”, - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что вся ответственность за любые конфликты, которые могут произойти 31 марта на Майдане, будет лежать на “регионалах”. По его словам, обязанностью правоохранительных органов является обеспечение мирного и цивилизованного проведения акций протеста: “Не имеет значения, кто и что планирует - имеет значение, как на это будет реагировать милиция”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

При этом народный депутат отметил, что по информации, которая имеется в его распоряжении, представители “антикризисной” коалиции готовят автобусы с провокаторами, которые будут направлены в Киев. “Они будут пытаться осложнить проведение акций протеста”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Комментируя заявления представителей коалиции относительно их намерения параллельно проводить свой митинг, народный депутат подчеркнул, что "какие-либо возможные параллельные мероприятия со стороны правящей коалиции - это лишь попытка осложнить проведение мирных митингов оппозиции”. “Правящей коалиции не от чего защищаться, кроме возмущения населения, которое вызывает ее политика”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, один из руководителей Партии регионов М.ЧЕЧЕТОВ заявил, что Секретариат Президента дал указание собрать 31 марта в Киеве «молодчиков с криминальным прошлым» с целью организации беспорядков и давления на власть.

М.ЧЕЧЕТОВ утверждает, что молодчикам, которых свозят в Киев, платят деньги. «Но их будет 1-2 тысячи, поскольку те, кто их свозит, экономят деньги», - заявил М.ЧЕЧЕТОВ.

В то же время он отметил, что в Киев хочет приехать половина Украины, в том числе из западных регионов, которые стремятся не допустить дестабилизации ситуации в стране. Отвечая на вопрос, не планирует ли Партия регионов также свозить своих людей в столицу, М.ЧЕЧЕТОВ сказал, что “Партия регионов, напротив, отговаривает людей ехать в Киев защищать правящую коалицию”. По его словам, людей свозят политические силы Виктора БАЛОГИ, Юлии ТИМОШЕНКО и Вячеслава КИРИЛЕНКО. Он назвал их «партией войны», «авантюристами» и даже «политическими трупами».

В то же время, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ сказал “Газете по-киевски”: "Думаю, мы вместе с ними проведем митинг, присоединимся к ним. Мы планируем организовать форум национального единства. Сейчас как раз обсуждаем, где и когда это сделать. И призываем всех, кому не безразлична судьба Украины, принять участие в этом форуме. Каких-то мер пресечения против митинга оппозиции не будет. Зачем это? Этим занимаются правоохранительные органы и министр внутренних дел".