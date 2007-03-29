Богатырева предупредила американского посла об угрозе для Ющенко

Координатор парламентско-правительственной Коалиции национального единства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА убеждена, что досрочные парламентские выборы не изменят политическую ситуацию, потому что количество сторонников Партии регионов только растет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Р.БОГАТЫРЁВОЙ, об этом она заявила вчера на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ.

Стороны обсудили ключевые проблемы политической ситуации в Украине, развитие событий по линии диалога Президент – правительство – парламентско-правительственная коалиция – оппозиция и пути сохранения стабильности конституционного строя, формирования политики национального единства совместно с Президентом Украины, подготовку программы действий правительства и проведение социально-экономических реформ, борьбу с коррупцией, энергетическую независимость Украины и тому подобное.

В ходе встречи Р.БОГАТЫРЁВА заявила, что политика правительства и политического большинства направлена на разработку проекта развития мощного государства с опорой, прежде всего, на национальные ресурсы, и проведения политики открытости для инвесторов с постоянным расширением возможностей доступа украинцев к управлению страной и контроля над властью. Это политика национального прагматизма. Цель – создать в Украине экономическую модель развития на принципах публичности, социализации и солидарности, некоррумпированности и детенизации.

Лидер фракции Партии регионов подчеркнула, что парламентско-правительственная Коалиция национального единства готова к совместным действиям с оппозицией в законотворческом процессе, если оппозиция инициирует конструктивные предложения, касающиеся обслуживания интересов всех украинцев. «Но мы не готовы к поддержке каких-либо экстремальных действий, направленных на дестабилизацию ситуации, искусственного наращивания политического кризиса с целью досрочных выборов в парламент. Они ничего изменить не могут, поскольку количество сторонников Партии регионов только растет. Более того, в этом случае мы будем обречены и на досрочные выборы Президента, поскольку такой кризис зацепит его институт больше всего», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА.