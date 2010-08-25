Янукович уволил пойманного на взятке "регионала"
22:55, 25 августа 2010Политика
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С поста главы райгосадминистрации
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил с должности председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области Сергея КУХТИКА.
Текст соответствующего распоряжения от 25 августа размещен на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, С.КУХТИК был задержан правоохранителями в начале августа во время попытки получения взятки в размере 8 тыс. долл. за выделение земельного участка.
В Администрации Президента после этого заявили, что немедленно освободят С.КУХТИКА, если будет подтвержден факт получения им взятки.
С.КУХТИК был назначен председателем Березовской РГА в апреле 2010 года. Перед этим он возглавлял Березовский районный совет, член Партии регионов.
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