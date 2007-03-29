Митинги в Киеве: ”красный, синий, голубой - выбирай себе любой”

С 29 марта по 3 апреля в Киеве состоится ряд акций политических партий и общественных собраний по поводу политической ситуации в Украине.

Как сообщил УНИАН начальник главного управления по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации Виктор ГОНЧАРУК, в управление поступили заявки по поводу проведения соответствующих акций.

Так, по словам В.ГОНЧАРУКА, Партия регионов и Союз молодежи регионов Украины организуют в Киеве с 29 по 3 апреля Форум национального единения. Мероприятие будет проводиться ежедневно с 8 до 22 часов с установлением стендов соответствующего содержания, звуковой аппаратуры, с проведением диалогов с общественностью представителей партии и тому подобное. Эти мероприятия будут проходить с участием представителей Партии регионов на Майдане Незалежности, Европейской и Михайловской площадях. На участие в акции заявлено около 250 тыс. человек. С участием представителей Союза молодежи регионов Украины состоятся мероприятия на Контрактовой площади, Софийской площади, а также в парке Шевченко и в Мариинском парке. Здесь планируется участие около 200 тыс. человек.

По данным В.ГОНЧАРУКА, с сегодняшнего дня, также в соответствии с заявкой, будет проходить мирное собрание граждан, организованное «Нашей Украиной», возле Секретариата Президента на Банковой, 11. Акция будет проходить сегодня и завтра с 9 до 18 часа. В соответствии с заявкой, мероприятие проводится с целью привлечения общественности к происходящим в стране политическим процессам.

В.ГОНЧАРУК также сообщил, что на 31 марта столичная организация ВО «Батькивщина» заявила об организации общественного мероприятия в поддержку демократии в Украине. Основная часть акции будет проводиться на Майдане Незалежности, где будет установлена сцена. Мероприятие начнется в 17 часов. В это же время параллельно начнутся акции на Европейской и Софийской площадях, где представители «Батькивищины» устроят депутатские приемы. К участию в акции заявлены 20 тыс. человек.

Кроме того, по словам В.ГОНЧАРУКА, 31 марта городская организация политической партии «Вперед, Украина!» будет представлять Гражданское движение «Народная самооборона» как своего политического партнера. Мероприятия пройдут на Майдане Незалежности, Контрактовой площади, Софийской площади и парке Шевченко с 11 до 22 часов. Количество участников не заявлено.

Как отметил В.ГОНЧАРУК, на сегодняшний день, учитывая все поданные заявки, мэрия не будет обращаться в судебные органы по поводу того, чтобы развести акции во времени или по поводу каких-то других мер пресечения в отношении участников акций.