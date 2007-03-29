Гриценко видит, кто из депутатов самый гибкий

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что необходимо законодательно урегулировать вопрос перехода депутата из фракции во фракцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сказал журналистам в самолете, направляясь с рабочей поездкой в Ивано-Франковск.

«Я как гражданин, как избиратель крайне негативно оцениваю факты перехода депутатов из одной фракции в другую», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Я думаю, что на уровне Конституции и на уровне законодательства нужно нормировать этот вопрос», - добавил министр, анализируя ситуацию в ВР.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что существует принцип политической ответственности перед избирателями партий, избранных в парламент. Также, убежден министр, существует ответственность лидеров и руководителей партий за формирование своих списков.

«Мы видим, что самые гибкие депутаты те, которые фактически «купили» свое место в списке», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По мнению министра, должна быть моральная ответственность каждого депутата, переходящего из фракции во фракцию. При этом он добавил, что люди воспринимают такие действия депутатов, как нарушение их избирательного права.

«По моему мнению, честнее было бы – сложить депутатские полномочия и перейти на внепарламентскую форму деятельности, стать членом другой партии и вместе с ней идти на следующие выборы», - сказал А.ГРИЦЕНКО.