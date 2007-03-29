Зварич считает, что Киселев несет бред

"Вчерашнее заявление Киселева - это бред. Ведь если не выполнять указы Президента, тогда я не знаю, в какой ситуации окажется наше государство", - считает постоянный представитель Президента в парламенте Роман Зварыч. "Указы Президента, которые издаются в пределах его компетенции, в соответствии со ст. 106 Конституции Украины обязательные для выполнения. Во-вторых, Верховная Рада не уполномочена назначать досрочные выборы Президента", - цитирует его слова пресс-служба "Нашей Украины".

Р.Зварыч считает, что реплики заместителя председателя парламентской фракции Партии регионов Василия Киселева похожи на шаги к антиконституционному перевороту.

Напомним, вчера в эфире "5 канала" В.Киселев заявил, что если Виктор Ющенко подпишет указ о роспуске парламента, то ВР его будет игнорировать и назначить досрочные выборы Президента.

РБК