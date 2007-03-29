В Киеве состоится Форум национального единства

30 марта в 14:00 на Европейской площади столицы Украины состоится Форум национального единства, основным лозунгом которого будет "В единстве страны - будущее Украины".

Форум инициирован коалицией национального единства.

К участию в Форуме приглашаются Президент Украины Виктор Ющенко, Председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз, Премьер-министр Украины Виктор Янукович, народные депутаты Украины всех фракций парламента, представители политических партий, общественных организаций, выдающиеся деятели науки, культуры, искусства.

Оргкомитет Форума.