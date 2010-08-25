Нафтогаз обжаловал решение киевского суда в деле RosUkrEnergo

НАК «Нафтогаз Украины» подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева, которое подтверждает вердикт Стокгольмского арбитража о том, что «Нафтогаз» обязан вернуть компании «РосУкрЭнерго» газ.

Об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, сообщает "Радио Свобода".

«Давно», – ответил министр на вопрос, подали ли апелляцию. Других подробностей он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, Ю.БОЙКО поручил НАК «Нафтогаз Украины» подать апелляцию на определение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г., которым подтверждается решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего госхолдинг вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

Напомним, 19 июля т.г. компания «РосУкрЭнерго АГ» обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа.