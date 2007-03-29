Ющенко выйдет в прямой эфир
08:58, 29 марта 2007Политика
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Президент с рабочей поездкой посетит Луганскую область
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с рабочей поездкой посетит Луганскую область.
Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, главная цель поездки - участие в совещании с представителями шахтерских коллективов региона.
В программе поездки запланировано, что Президент посетит шахту ДП «Луганськвугілля».
Также В.Ющенко даст пресс-конференцию, которую в прямом эфире будет транслировать «5 канал».
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