Ющенко выйдет в прямой эфир

08:58, 29 марта 2007
Политика
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Президент с рабочей поездкой посетит Луганскую область

Президент Украины Виктор Ющенко Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с рабочей поездкой посетит Луганскую область.

Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, главная цель поездки - участие в совещании с представителями шахтерских коллективов региона.

В программе поездки запланировано, что Президент посетит шахту ДП «Луганськвугілля».

Также В.Ющенко даст пресс-конференцию, которую в прямом эфире будет транслировать «5 канал».

 

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