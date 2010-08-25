По количеству депутатов Киев - мировой рекордсмен?

Структура местного самоуправления, которая есть в Киеве, – архаизм советской эпохи и отголоски КПСС. Украина – единственная бывшая республика СССР, где сохранились райсоветы в городах. Об этом в интервью УНИАН заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко депутат Киевсовета Дмитрий Андриевский.

«Я специально проверил, где же еще существуют районные советы в городах или столицах: Москва, Минск, Душанбе, Тбилиси, уже не говоря о странах Западной Европы, – нигде нет. Фактически сегодня советы не имеют функций по защите территориальной общины районов. Даже определение “территориальная община района в городе” не отвечает действующему законодательству, потому что существует территориальная община города. Идет дублирование полномочий. Это правовой нонсенс, когда человек является членом двух территориальных общин – и города, и района одновременно!», – отметил депутат.

По словам Дмитрия Андриевского, на сегодня в Киеве 627 депутатов только районных советов и 120 депутатов в городе. А в целом в городе почти 800 депутатов – мировой рекорд.

«Однозначно такое количество является раздутым и для оптимизации управленческой вертикали количество депутатов нужно сокращать. А средства, которые удастся на этой реформе сэкономить, – направить на развитие Киева. Столица не единственная в желании реформировать управленческую модель – еще в 1994 году этот путь прошли во Львове, позже Одесса переняла новаторский опыт, потом Винница, Харьков, Черкассы, Запорожье и много других городов», – подчеркнул политик.

«В Киеве будут сохранены районы. Будут работать исполнительные районные администрации, в которые сегодня люди идут за помощью. Поэтому я уверен, что киевляне только выиграют от ликвидации райсоветов в городе. Я постоянно общаюсь с избирателями: их мение едино – депутатов райсоветов немногие знают в лицо и ждать поддержки от них не стоит – все апеллируют к депутатам горсовета или председателям райадминистраций», – убежден Дмитрий Андриевский.

Однако, чтобы ликвидировать райсоветы в Киеве, по мнению депутата, нужно внести соответствующие изменения в закон Украины «О столице – городе-герое Киеве». И после этого уже Киевский городской совет в соответствии с законом “О местном самоуправлении” и Конституцией Украины получит полномочия образовывать или не образовывать районные советы, а впоследствии депутаты определятся – целесообразны ли райсоветы в Киеве.