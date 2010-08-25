Азаров успокаивает: оснований для значительного роста цен нет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии оснований для роста цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Правительство имеет достаточно ресурсов, чтобы остановить ажиотаж. Хочу успокоить всех граждан: несмотря на неблагоприятные погодные условия, а также конъюнктуру цен, оснований для значительного роста цен в Украине нет», - сказал Н.АЗАРОВ.