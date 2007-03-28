Тимошенко возвращается в Киев

Авторитетный французский журнал “Международная политика” вручил лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО отличие “За политическое мужество”.

Как передает корреспондент УНИАН, отличие Ю.ТИМОШЕНКО в Университете Сорбонна вручил сам основатель этого отличия профессор Патрик ВАЙСМАН. При этом он отметил, что журнал таким образом чествует значительные заслуги Ю.ТИМОШЕНКО в развитии демократии в Украине. По его словам, последний раз эту награду получил в 2004 году Папа Римский Иоанн Павел Второй.

Ю.ТИМОШЕНКО в ответ отметила, что настоящей победой для нее будет независимая, свободная европейская Украина.

В этот же день Ю.ТИМОШЕНКО встретилась с председателем сената Франции Кристианом ПОНСЕЛЕ и министром культуры и коммуникаций Рено Донедьё де ВАБРОМ. Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО журналистам после встречи, собеседники подтвердили, что Украина является действительно важным партнером для Евросоюза и Франции.

В частности, по ее мнению, значительную перспективу имеет программа привилегированного партнерства, которую вполне реально заключить между ЕС и Украиной.

“Неоднозначное отношение к расширению ЕС внутри самих стран ЕС не дает Украине гарантии скорого вступления в это объединение, поэтому мы должны пользоваться всеми шансами. А упомянутая программа является таким шансом”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Во время встречи с министром культуры Р. де ВАБРОМ, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, обсуждались перспективы проведения в Украине масштабных международных акций наподобие “культурного Давоса”. “Это близко обеим нашим странам”, - считает она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Украина может позаимствовать также конкретный французский опыт в сфере культуры. В качестве примера она привела действующую во Франции программу государственного страхования, при которой художники получают государственную помощь в период между действующими контрактами.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Ю.ТИМОШЕНКО отбыла с визитом во Францию.

Во время визита уже состоялись встречи Ю.ТИМОШЕНКО с министром промышленности Франции Франсуа ЛООСОМ и руководителями крупных французских предприятий, в частности, компаний «Газдефранс», «Арева» и других. Также состоялась встреча Ю.ТИМОШЕНКО с министром по делам бюджета и административной реформы Жаном Франсуа КОППЕ.

Во время своего визита в Францию, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, она стремится максимально адекватно донести до французских политических кругов позицию украинской оппозиции в нынешней ситуации, а также предотвратить свертывание украинско-французских проектов, начатых во время ее деятельности на посту главы правительства.

Лидер БЮТ также планировала посвятить часть своего визита в Париж дискуссиям с членами французского бизнес-сообщества и СМИ.

В то же время, как сообщал УНИАН, ей пришлось сократить программу визита в связи с забастовкой французских авиадиспетчеров, объявленной на завтра. Сегодня ночью Ю.ТИМОШЕНКО возвращается в Киев.