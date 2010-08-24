Тимошенко взяла слово

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО проводит возле памятника Тарасу Шевченко в городе Киеве митинг в честь 19-й годовщины провозглашения Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге собрались свыше двух тысяч человек.

Перед началом митинга Ю.ТИМОШЕНКО возложила цветы к памятнику Т.Шевченко, и после того как прозвучал Гимн Украины, обратилась к присутствующим с речью.

Также в митинге принимают участие лидеры Комитета защиты Украины.