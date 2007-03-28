Балога отвергает ”советскую клевету”

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА решительно отвергает упреки в свой адрес в рассылке директив относительно сбора участников оппозиционных акций.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, В.БАЛОГА отмечает, что «заявления об этих указаниях сделаны в стиле советской клеветы, ведь никто не видел ни одного подобного документа за моей подписью: их просто нет”. “Я четко разграничиваю свою политическую деятельность с работой на государственной службе в Секретариате Президента Украины», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня один из руководителей Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявил, что Секретариат Президента дал указание собрать 31 марта в Киеве «молодчиков с криминальным прошлым» с целью организации беспорядков и давления на власть.