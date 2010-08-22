Запорожский суд запретил "Свободе" проводить любые акции

В субботу Запорожский окружной административный суд запретил местной «Свободе» проводить любые акции на День Независимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», другим решениям вышеназванный суд запретил пикетировать Запорожский областной совет в поддержку предпринимателей авторынка на Ореховском шоссе.

«В Запорожье была реализована уже классическая схема запрещения проведения акций «Свободы». Карманная для власти партия или организация подает заявку на то же время и место, что и «Свобода». Власть подает в суд. А суд штампует незаконное решение», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 20 августа Запорожский окружной административный суд «запретил «Свободе» проведение автопробега в честь погибших земляков от подрыва ДнепроГЭСа 18 августа 1941 года 157-м полком НКВД».

«21 августа эта рейдерская схема была задействована дважды. Сначала суд запретил акцию в поддержку предпринимателей, а впоследствии без лишней изобретательности запретил «Свободе» акции на День Независимости», - отметили в пресс-службе.

«Свобода» считает недопустимым судебные ограничения конституционных прав и заявляет, что не откажется от празднования святого для каждого украинца праздника – Дня Независимости. Запорожская «Свобода» будет 24 августа 2010 года на улицах Запорожья», - подчеркивается в сообщении партии.