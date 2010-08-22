Милиция задержала лидеров оппозиции в Москве

Сопредседатель российской партии «Солидарность» Борис НЕМЦОВ и активист партии Михаил ШНЕЙДЕР задержаны в Москве во время акции оппозиции в честь Дня российского флага. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщил Б.НЕМЦОВ.

«ЛУЖКОВ запретил – и это позор на весь мир – в День государственного флага нести государственный флаг. Мы несли его по тротуару Арбата, для нас он не просто ничего не значащий атрибут, а символ свободы, достоинства. ОМОН преградил нам путь, милиция тоже. Майор по имени Андрей Викторович сообщил нам, что мы задержаны «за пронос государственного флага», – заявил Б.НЕМЦОВ.

Всего милиция задержала около 20 человек. отмечает Газета.ру.

"Складывается впечатление, что Немцов и Шнейдер намеренно провоцировали сотрудников милиции", - отметил со своей стороны официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков. Митинг, посвященный Дню Государственного флага, по словам Бирюкова, "прошел без эксцессов". Однако по окончании митинга Немцов и Шнейдер призвали собравшихся пройти шествием по Новинскому бульвару.