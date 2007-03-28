БЮТ считает, что после больничного Цушко может идти в отставку

Блок Юлии Тимошенко требует немедленной отставки министра внутренних дел Василия ЦУШКО в связи с убийством возле суда в Киеве российского бизнесмена Максима Курочкина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По данным пресс-службы, сегодня В.ЦУШКО, комментируя журналистам убийство М.Курочкина, сказал: „Я ничего не знаю, я болел, я только вышел с больничного”. Этот ответ В.ЦУШКО в БЮТ расценивают как свидетельство того, что министр внутренних дел абсолютно не контролирует ситуацию с преступностью в стране.

“Вся деятельность министра сосредоточена на возможных акциях протеста граждан и методах борьбы с ними, а не контролем за криминогенной ситуацией в Украине”, утверждают в БЮТ.

Очевидным, по убеждению бютовцев, является то, что “правоохранительные органы страны во главе с ЦУШКО не интересует уровень преступности в стране. Соответственно, преступный мир контролирует и поощряет преступность в обществе”.

Учитывая ситуацию, сложившуюся с убийством подозреваемого перед судом, и то, что министр не владеет информацией о совершенном циничном преступлении, БЮТ и требует немедленной отставки В.ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, 27 марта российского бизнесмена М.Курочкина застрелили на территории Святошинского райсуда Киева. Выстрелы прозвучали, когда М.Курочкина конвоировали во внутреннем дворе суда к машине, чтобы отвезти в следственный изолятор. Также ранен работник конвоя. По сообщениям правоохранителей, на чердаке жилого дома напротив здания суда нашли оружие, из которого, вероятно, осуществили убийство.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства.

М.Курочкина задержали в ноябре 2006 года в аэропорту “Борисполь” по обвинению в вымогательстве. Впоследствии Голосеевский суд Киева избрал для М.Курочкина меру пресечения в виде ареста.