Завтра Ющенко поедет в Луганск

13:13, 28 марта 2007
Политика
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В программе Президента - посещение шахты

Виктор ЮщенкоВ четверг, 29 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Луганскую область.

Как сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, главная цель поездки главы государства - участие в совещании с представителями шахтерских коллективов региона.

Программой поездки запланировано, что Президент посетит шахту ГП «Луганскуголь».

Также В.ЮЩЕНКО даст пресс-конференцию, которую в прямом эфире будет транслировать «5 канал».

 

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