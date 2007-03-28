Завтра Ющенко поедет в Луганск

В программе Президента - посещение шахты

В четверг, 29 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Луганскую область. Как сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, главная цель поездки главы государства - участие в совещании с представителями шахтерских коллективов региона. Программой поездки запланировано, что Президент посетит шахту ГП «Луганскуголь». Также В.ЮЩЕНКО даст пресс-конференцию, которую в прямом эфире будет транслировать «5 канал».

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