В ПР считают, что митинги под началом Хары - на руку Тимошенко

В Партии регионов не понимают действия руководителя Федерации профсоюзов Украины Василия ХАРЫ, связанные с нагнетанием ситуации вокруг переговорного процесса между Кабмином и Международным валютным фондом.

В частности, в комментарии Gazeta.ua народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ заявил: “Я очень сдержанно отношусь к таким ура-патриотическим шагам, которые делает Василий ХАРА. Такие митинги, которые организует В.ХАРА, никак не повлияют на сотрудничество правительства и Международного валютного фонда”.

По словам депутата, “ситуация непростая, но прибегать к митингам - это последняя стадия получить поддержку с улицы. Для политика это довольно ложный шаг. Это его ошибка. Не использовал он все возможности для ведения диалога”.

По мнению В.ЛУКЬЯНОВА, председатель ФПУ “должен был бы договариваться, разъяснять ситуацию. А так, митинги могут быть на руку Юлии ТИМОШЕНКО. Возможно, что-то В.ХАРА для себя не решил и так действует. Если члены профсоюзов его в этом не поддержат, то могут переизбрать на эту должность кого-то другого”.

Gazeta.ua напоминает, что раньше В.ХАРА заявлял что Федерация профсоюзов Украины переходит к массовым протестам против правительства в связи с повышением тарифов на газ для населения. Руководитель ФПУ отмечал, что таким образом нарушаются обещания Президента. В.ХАРА называл такие действия Кабмина недостойными: “Мне очень жаль, что мое родное правительство и премьер-министр поступают так недостойно. Они игнорируют социальных партнеров”.

Как сообщал УНИАН, 17 августа около 100 членов ФПУ пикетировали Представительство МВФ с требованием не вмешиваться в социальную политику Украины. Члены профсоюзов считают, что МВФ вмешивается во внутреннюю политику Украины. Лидеры профсоюза выступают против повышения цен на газ, «замораживания» зарплат, введения штрафов за задержку оплаты коммунальных услуг, повышения пенсионного возраста для женщин на 5 лет, что, по их словам, может оставить без работы подрастающее поколение специалистов.

Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. дол. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев.

В начале августа Украина получила первый транш нового кредита Международного валютного фонда в размере 1,89 млрд. дол. Из этой суммы 1 млрд. дол. будет направлен на покрытие дефицита государственного бюджета.

Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.

В частности, Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет «с целью решения структурных проблем в существующей пенсионной системе, уменьшения дефицита Пенсионного фонда». Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год с дефицитом почти 27 млрд. грн.