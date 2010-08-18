Цушко предлагает закрыть некоторые партии - чтобы не портили бюллетени

Лидер Соцпартии Василий ЦУШКО заявляет, что СПУ пойдет на выборы самостоятельно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, он сказал: «У нас создано почти 200 партий, и сегодня нет никакой логики в каких-либо объединениях. Это одни и те же лица, которые переходят из одних партий в другие и ничего не меняют. Нужно, чтобы люди объединялись вокруг идеи».

В.ЦУШКО также подчеркнул, что не верит в объединения, особенно перед выборами, «потому что амбиции у всех очень большие. Объединять должен народ в виде поддержки идей и программ».

По мнению лидера СПУ, "люди поддерживают идею, вот это и есть объединение. А те партии, которые не имеют поддержки… Нужно принять такое законодательство: не имеют поддержки на одних выборах, на других - все, можно их закрывать, чтобы не портили бюллетени. У меня такой подход: нет поддержки - нет партии".

«Не вижу смысла с кем-то объединять СПУ. Партия пойдет на выборы самостоятельно. Будет иметь поддержку - хорошо, не будет - тогда будем думать, что дальше делать», - сказал В.ЦУШКО.

Он отметил: «Я вижу линию поведения социалистов - партнерство ради созидания со всеми. Потому что каждая партия, каждый индивидуум в нашей стране 19 лет исповедует только одно правило - эгоизм. Еще пару лет такой жизни - и у страны не будет будущего как такового. Пора прекращать думать о себе. Это касается всех партий. Не критикуй другого, а предложи свое, если есть что предложить».

«Поэтому мой подход очень простой. Да, мы будем сотрудничать с теми, кто хочет созидать, кто хочет вытянуть страну из тупика, в котором она очутилась. Пример. Президент в своей программе озвучил 18 направлений реформ. Кто с этим не согласен? Все согласны. Тогда в чем дело? Расходитесь в деталях - давайте дискутировать. Но направление движения определено, давайте двигаться», - считает лидер Соцпартии.