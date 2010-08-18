Томенко: КС может вляпаться в историю мирового конституционализма

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает аномальным намерение вернуть страну к редакции Конституции, принятой 28 июня 1996 года, через решение Конституционного Суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом заместитель председателя ВР сказал во время встречи с журналистами г. Ужгорода, отвечая на вопрос относительно отмены действующей Конституции Украины.

«Как известно, власть рассматривала три варианта возможных действий: первый и единственный конституционный - это внесение изменений в Конституцию так, как это предусмотрено законом, - в парламенте. Второй - принятие новой редакции или отмена действующей через референдум, и третий - возвращение к редакции Конституции, принятой 28 июня 1996 года, через решение КС», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, «и первый - парламентский путь, и второй - «референдумный» - не получили полной поддержки даже среди фракций коалиции». Поэтому избран третий путь. “И если ничего принципиального в подходах нынешней власти не изменится, то в октябре Украина проснется де-факто в президентской республике», - отметил заместитель председателя Верховной Рады Украины.

При этом он подчеркнул аномальность подобного решения: «Нет нужды детально говорить о правовой, общественной и политической аномальности такого шага. Это примерно, как признать, что почти шесть лет Украина как государство и ее граждане жили незаконно».

Н.ТОМЕНКО считает, что, скорее всего, так и произойдет.

«Трудно представить себе реакцию мирового содружества на такие действия, но точно можно сказать, что Конституционный Суд навсегда может вляпаться в историю мирового конституционализма», - заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины.