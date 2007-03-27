Янукович: двери коалиции открыты для Нашей Украины

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что двери коалиции национального единства в Верховной Раде Украины открыты для депутатов из фракции «Наша Украина».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом премьер сказал сегодня, отвечая на вопросы депутатов Европарламента - членов комитета по иностранным отношениям.

«Двери коалиции открыты», - сказал он.

Он отметил, что «Наша Украина» должна была присоединиться к коалиции еще сразу после формирования его правительства, однако, этого не произошло.