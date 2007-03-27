Янукович: двери коалиции открыты для Нашей Украины
21:13, 27 марта 2007Политика
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...давно открыты, с самого начала
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что двери коалиции национального единства в Верховной Раде Украины открыты для депутатов из фракции «Наша Украина».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом премьер сказал сегодня, отвечая на вопросы депутатов Европарламента - членов комитета по иностранным отношениям.
«Двери коалиции открыты», - сказал он.
Он отметил, что «Наша Украина» должна была присоединиться к коалиции еще сразу после формирования его правительства, однако, этого не произошло.
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