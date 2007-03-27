Блок Тимошенко: отвечать за убийство Курочкина должно правительство Януковича

Блок Юлии Тимошенко требует от правительства ЯНУКОВИЧА и представителей правоохранительных органов найти виновников циничного убийства человека практически в помещении суда и привлечь их к ответственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как отмечается в сообщении, убийство российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА, которое произошло сегодня во внутреннем дворе Святошинского райсуда, «свидетельствует о том, что ситуация в Украине становится не управляемой». «Убийства бизнесменов, сомнительные самоубийства, не раскрытые резонансные преступления дают все основания считать, что Украина вернулась на начало 90-х, когда большинство конфликтов в бизнесе решалось при помощи оружия», - отмечает в сообщении пресс-службы БЮТ.

Учитывая это, Блок Юлии Тимошенко заявляет: «именно на правительстве ЯНУКОВИЧА и так называемой коалиции национального единства лежит ответственность за трагическое событие, произошедшее сегодня в Святошинском районном суде города Киева».

«За время правительства ЯНУКОВИЧА рост теневой экономики, преступности, бездеятельности органов правопорядка стали тенденцией, которая неуклонно ведет страну к хаосу и тотальному страху. Есть все основания утверждать, что именно такую цель ставит перед собой новая власть, которая с каждым днем отвоевывает себе властные полномочия, скупает народных депутатов и стремится узурпировать всю власть в Украине. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, органы правопорядка управляются в разгоне мирных демонстраций», – отмечает БЮТ.

«Правительство ЯНУКОВИЧА и так называемая коалиция национального единства должны немедленно прекратить антигосударственную деятельность и остановить разгул преступности», - заявляет БЮТ.