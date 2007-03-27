Убийство Курочкина должно вернуть МВД к прямым обязанностям

Гражданское движение “Народная самооборона” считает убийство российского бизнесмена Максима Курочкина вызовом не только правоохранительным органам Украины, но и государству в целом.

Об этом идет речь в заявлении «Народной самообороны», переданной УНИАН.

“Это убийство еще раз доводит, что министру внутренних дел, отчитываясь о 100 днях работы, необходимо было делать акцент на криминогенной ситуации в государстве, а не говорить о весенних маршах оппозиционных сил”, - считают в “Народной самообороне”.

По убеждению членов движения, “расстрелу российских бизнесменов на обуховской трассе, убийство Курочкина еще раз доказывает, что руководство МВД отчитывается о боевой готовности своих бойцов к маршу оппозиции, вместо того, чтобы прямо заниматься раскрытием дел”.

“Народная самооборона” надеется, что профессиональные следователи найдут исполнителя этого убийства.

“Дело россиянина Максима Курочкина должно стать проверкой на профессионализм нового руководства МВД”, уверены члены движения.

Как сообщал УНИАН, М.Курочкин был застрелен сегодня во внутреннем дворе Святошинского районного суда г. Киева, который рассматривал уголовное дело, возбужденного против него по факту вымогательства. М.Курочкин умер от огнестрельного ранения в сердце. Также получил два огнестрельных ранения в брюшную полость сотрудник конвоя.

По предварительным данным, выстрелы были сделаны из дома, расположенного напротив суда.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту преднамеренного убийства М.Курочкина.