Янукович: У меня легкая рука

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ мечтает, что именно при его правительстве Украина начнет переговоры о членстве в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, когда-то в Вашингтоне он говорил о том, что при его премьерстве начнется углубление диалога между Украиной и ЕС. Он отметил, что он не перестает мечтать об этом и сегодня. «У меня легкая рука», - подчеркнул премьер, напомнив, что во времена его первого правительства был подписан План действий между Украиной и ЕС. Во времена его второго правительства Украина станет членом Всемирной торговой организации, заключит новое усиленное соглашение с ЕС, образует с Евросоюзом зону свободной торговли, уверен премьер.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, усиленное соглашение должно стать аналогом европейского документа об ассоциированном членстве. Он добавил, он должен предусматривать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию.

В то же время он отметил, что Украина понимает сложность принятия новых членов в ЕС. Премьер подчеркнул, что Украина готова идти на компромиссы в этом вопросе. По его словам, Украина понимает, что сигнал о перспективах членства не означает автоматического членства, поскольку к этому шагу должны быть готовы обе стороны.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил убеждение, что население Евросоюза воспримет положительно вхождение Украины в ЕС.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина с интересом наблюдает за дискуссией в Европарламенте о подготовке мандата на подписание нового усиленного соглашения с Украиной.

Также В.ЯНУКОВИЧ говорил и о проблемах в отношениях из ЕС, чтобы привлечь к ним внимание. В частности, он раскритиковал тот факт, что 45-ти украинским политикам, журналистам было отказано в выдаче виз бельгийским посольством. Он считает недопустимым применение принципа коллективной ответственности, когда один из претендентов не смог ответить на поставленный вопрос, а в выдаче виз отказали всем. Премьер отметил, что если бы это произошло в Украине, его бы сразу обвинили в политических репрессиях и тому подобное. Потому, по убеждению главы украинского правительства, как можно быстрее нужно реализовать соглашение об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом.