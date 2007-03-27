Янукович: усиленное соглашение с ЕС начнет действовать в 2008 году

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что усиленное соглашение между Украиной и ЕС начнет действовать в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после встречи с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ.

В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз сегодня подчеркнул безальтернативность европейского курса для Украины.

Он подчеркнул, что 2007 год необходимо использовать эффективно для подготовки усиленного соглашения с Евросоюзом. По словам премьера, соглашение должно предусматривать выполнение Украиной всех необходимых условий и отвечать европейским критериям.

Также, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, очень важно, чтобы соглашение предусматривало, что двери ЕС для Украины открыты.

Он также рассказал, что в ходе встречи с Президентом Европарламента было обсуждено много вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, вопросы энергетической безопасности и участия Украины в соответствующих европейских программах; обустройства границ с ЕС; вопросы реадмиссии и упрощения визового режима.

«Много направлений нашего сотрудничества в перспективе будут открывать путь к нашей стратегической цели», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, говоря о европейской интеграции Украины.

Он также рассказал, что проинформировал Президента Европарламента о политической и экономической ситуации в Украине. В частности, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в Украине все происходит «исключительно на демократических принципах и в правовом поле».