Родители Курочкина возвращаются из аэропорта

18:13, 27 марта 2007
Политика
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В суд прибыли криминалисты

Родители погибшего российского бизнесмена Максима Курочкина, которые уже направлялись в аэропорт, возвращаются в Святошинский райсуд Киева.

Сейчас здание суда оцеплено, на место прибыли криминалисты.

Как известно, около 16.40 во внутреннем дворе райсуда неизвестным был застрелен Курочкин и ранен сотрудник конвоя.

Тело погибшего находится в помещении суда.

Украинская правда

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