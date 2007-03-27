Родители Курочкина возвращаются из аэропорта
18:13, 27 марта 2007Политика
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В суд прибыли криминалисты
Родители погибшего российского бизнесмена Максима Курочкина, которые уже направлялись в аэропорт, возвращаются в Святошинский райсуд Киева.
Сейчас здание суда оцеплено, на место прибыли криминалисты.
Как известно, около 16.40 во внутреннем дворе райсуда неизвестным был застрелен Курочкин и ранен сотрудник конвоя.
Тело погибшего находится в помещении суда.
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