Родители Курочкина возвращаются из аэропорта

Родители погибшего российского бизнесмена Максима Курочкина, которые уже направлялись в аэропорт, возвращаются в Святошинский райсуд Киева.

Сейчас здание суда оцеплено, на место прибыли криминалисты.

Как известно, около 16.40 во внутреннем дворе райсуда неизвестным был застрелен Курочкин и ранен сотрудник конвоя.

Тело погибшего находится в помещении суда.

Украинская правда