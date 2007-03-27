Наша Украина будет инициировать отставку Медведько

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ заявляет, что в ближайшее время „Наша Украина” обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с инициативой освободить Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора.

Об этом говорится в комментарии А.ТРЕТЬЯКОВА, переданном УНИАН.

«Генеральная прокуратура не смогла доказать ни одного обвинения, выдвинутого против Юрия ЛУЦЕНКО, а Подольский суд отменил постановление о возбуждении уголовного дела против лидера «Народной самообороны», - напомнил А.ТРЕТЬЯКОВ, - поэтому у меня нет сомнений, что Генпрокуратура выполняла политический заказ».

По словам народного депутата, «господин МЕДВЕДЬКО должен отчитываться перед парламентом по поводу обыска в квартире Юрия ЛУЦЕНКО», и объяснить «все темные пятна» в деятельности прокуратуры. «И у меня большие сомнения, что парламент будет покрывать прокуратуру, оставив МЕДВЕДЬКО в должности», - сказал депутат.

В то же время А.ТРЕТЬЯКОВ считает, что коалиционное большинство может поддержать отставку А.МЕДВЕДЬКО с должности генерального прокурора. «Это их прокурор, который выполняет их заказы, а не стоит на страже закона и процедуры. Поэтому ни «Наша Украина», ни оппозиция, ни Президент не должны нести ответственность за деятельность господина МЕДВЕДЬКО», - сказал народный депутат.